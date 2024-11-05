Okulda Çocuklar Arasında Bıçaklı Kavga

OLAYIN MECBURİYETİ

Olay, saat 13.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu’nda gerçekleşti. Okulda öğrenim gören Afganistan uyruklu S.A. ile yaşıt bir çocuk arasında kek içi bir kavga meydana geldi. Kavganın devamında S.A., bıçakla elinden yaralandı.

MÜDAHALE VE ŞİKAYET

Öğretmenler, duruma müdahale ederken, olayın bildirilmesi üzerine okula sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. S.A., olay yerindeki ilk yatıştırmanın ardından ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Bıçakla yaralanmaya sebep olan çocuğun yakalanması için polis, gerekli çalışmaları başlattı.