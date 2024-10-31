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“Okulda Hayatını Kaybeden Miray’ın Öğretmeni”

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ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ordu’da yaşanan bir trafik kazasında, ‘uyum haftası’ etkinlikleri kapsamında okuluna giden 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a çarpan beden eğitimi ve spor öğretmeni 4’üncü kez yargıç önüne çıktı. Duruşma sonucunda öğretmene 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

KAZA NEDENİYLE AİLE YAS TUTUYOR

Kazanın ardından Miray Arslan’ın ailesi büyük bir acı yaşarken, yaşananların hem öğretmen hem de okul için ciddi sonuçları olacak gibi görünüyor. Olayın detayları ve yargılama süreci, toplumda bu tür trajik kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını yeniden gündeme getiriyor.

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