Okulda Öğrenci, Öğretmene Saldırdı

OKULDAKİ ŞOK EDİCİ ANI YANSITAN GÖRÜNTÜLER

ABD’de bir okulun spor salonunda yaşanan bir olay, cep telefonu kamerasına yansıdığı anlarda büyük bir infial yarattı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir öğrenci, ders sırasında öğretmenine saldırmaya başladı ve darp etmeye girişti. Bu anlar, spor salonundaki diğer öğrencilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırıyı fark eden okulun güvenlik görevlisi, duruma hızla müdahale etti. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırıp sert bir şekilde yere vurduğu ve etkisiz hale getirdiği anlar kaydedildi. Olayın ardından, spor salonundaki diğer öğrenciler güvenlik görevlisinin bu müdahalesini alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

İNCELEME BAŞLATILDI, SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Yaşanan olay, ülkede geniş yankı uyandırdı ve yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Ancak öğrenci ve öğretmenin sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından izleyicilerin tepkileri ve güvenlik görevlisinin sert müdahalesi, sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu.