Okulda Silahlı Saldırıda Öğretmen Öldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, saat 14.00 civarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’ndeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşti.

REHBERLİK ÖĞRETMENİNE SALDIRI

Okula gelen bir kişi, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş etti. İhbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Öz’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GÖZALTILAR VE İNCELEME

Polis, olayın faillerinden bir kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.