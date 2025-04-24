Okullar 25 Nisan’da Tatil Mi?

OKULLARIN TATİL DURUMU

25 Nisan Cuma günü okula gitmeyi planlayan öğrenciler için “okullar tatil mi?” sorusu önemli bir merak konusu haline geldi. İstanbul Silivri’de 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, İstanbul’daki okulları iki gün süreyle tatil etti. Ayrıca, depremin çevre illerde de hissedilmesi sonucunda Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’daki eğitim faaliyetleri 24 Nisan Perşembe günü bir gün süreyle durduruldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullar hakkında alınan kararları açıkladı. “İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi.” diyen Tekin, deprem sonrası vatandaşların özellikle okul bahçeleri ve civarlarındaki parklarda toplandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken, bazı binalarda çatlaklar meydana geldiğini ifade etti.

DEPREM SONRASI TEDBİRLER

Bakan Tekin, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası yapılan değerlendirmelerde, “İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.” diyerek güvenli alan ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Okul bahçelerinin tüm vatandaşların kullanımına açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilgili kurumlarla birlikte İstanbul’daki okullar için Perşembe ve Cuma günlerini tatil etme kararı aldıklarını ifade etti. Ancak, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da 25 Nisan Cuma günü için tatil açıklaması yapılmadı.