Okullar 8 Eylül 2025’te Açılacak

EĞİTİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvime göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Hem ilkokul, hem ortaokul hem de liselerde ders zili aynı gün çalacak. Milyonlarca öğrenci için “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusunun yanıtı netleşti.

UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI UYGULANACAK

Okul açılışına hazırlanan lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi programı düzenlenecek. Bu program, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu süreçte okula ve öğretmenlerine daha rahat alışacak. Liselerin açılışına kaç gün kaldığını merak eden öğrenciler için geri sayım kısa. Sadece 8 gün sonra ders zili çalacak ve yaz tatili sona erecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

