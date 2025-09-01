Okullar 8 Eylül 2025’te Açılıyor

EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken herkesin aklında “Bugün okul var mı, açıldı mı?” soruları bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil takvimi, hem okul açılış tarihi hem de ara tatiller konusunda detaylı bilgiler sunuyor. Okullar, resmi olarak 8 Eylül 2025 Pazartesi günü derse başlayacak. Bu tarihte, öğrencilerin ve velilerin tatil süresi sona erecek ve yeni dönem heyecanı başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Öğrenciler ve veliler için önemli bir sorunun yanıtı da “Okullar ne zaman açılıyor?” oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre okullar, 8 Eylül 2025 tarihinde kapılarını açacak. 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında sadece okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimleri uygulanacak. Resmi derslerin başlaması ise 8 Eylül 2025’e denk geliyor. Bu nedenle, bu tarihten önce okullar açılmış sayılmıyor.

Yeni eğitim yılıyla birlikte “Okul açıldı mı?” sorusu da sıkça gündeme geliyor. Okullar, 8 Eylül 2025 itibarıyla tüm öğrencilere kapılarını açacak. Bu tarihe kadar öğretmenler mesleki çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler tatil sürelerinin tadını çıkaracak. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İlk ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başlayacak ve ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026’da sona erecek. Bu takvim, öğrencilerin ders tempolarını dengelemelerine ve tatillerini önceden planlamalarına olanak tanıyor.