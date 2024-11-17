Okullar 9 Günlük Ara Tatilin Ardından Açılıyor

ARA TATİL TAMAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılına ait ilk ara tatil, bugün itibarıyla sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler, 9 günlük bu molanın ardından yarın sınıflarına geri dönecek. Birinci dönem ise 17 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacak.

ÖĞRENCİ SAYISI VE DERS BAŞI

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 18 Kasım 2023 tarihinde ders başı yapacak. Öğrenciler, 2 ay süresince okula devam edecek ve ardından birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bunun yanı sıra, ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla ikinci döneme devam edilecek.

SINAVLARIN TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.