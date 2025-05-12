Okullar Arası Tenis Turnuvası Yapıldı

OKUL SPORLARI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Okullar arası Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları törenle takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları çerçevesinde organize edilen bu etkinlik, Mevlana Vadisi Kapalı Tenis Kortları’nda gerçekleştirildi. 14 – 29 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalarda, öncelikle minikler kategorisindeki yarışmalar yapıldı.

MINİKLER KATAGORİSİNDE DERECEYE GİRENLER

Minik erkekler kategorisinde birinci Aydın Doğan İlkokulu oldu. İkinci sırayı TED Koleji İlkokulu, üçüncü sırayı Özel Güneş İlkokulu ve dördüncü sırayı Özel Bilkent İlkokulu aldı. Minik kızlar kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Bahçeşehir Koleji İlkokulu çıkarken, Sınav Koleji İlkokulu ikinci, Aydın Doğan İlkokulu üçüncü ve Güneş İlkokulu dördüncü oldu.

KÜÇÜKLER BÖLÜMÜNDE YARIŞMA

Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Tenis İl Birinciliği’nde erkeklerde ilk sırayı Güneş Ortaokulu alırken, Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu ikinci, Açı Koleji Ortaokulu üçüncü ve Bilkent Ortaokulu dördüncü oldu. Küçük kızlarda ise Süheyla Sıtkı Alp Ortaokulu birinci, Güneş Ortaokulu ikinci, TOKİ Ortaokulu üçüncü ve TED Koleji Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

ÖDÜLLERİN TAKDİMİ VE AÇIKLAMALAR

İl Birinciliği’nde dereceye giren takımların kupa ve madalyaları, GSİM Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, Tenis İl Temsilcisi Yıldırım Gündoğdu ve davetliler tarafından verildi. Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, dereceye giren sporcuları kutlarken, Erzurum’u Bölge Birinciliği’nde temsil edecek olan okullara başarı dileklerinde bulundu. Erzurum GSİM Tenis Antrenörü Yıldırım Gündoğdu, “Bu çocukları ben çalıştırıyorum. Onların şampiyon olması ve kürsüye çıkması beni gururlandırdı. İnşallah Türkiye finallerine katılacağız. Bize destek veren İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’e, Şube Müdürlerimiz Ömer Karslı ve Yaşar Elen ile tesisin kapılarını bize açan Hasan Polat’a teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.