Okullar arasındaki eşitsizlik gideriliyor

Eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar arasındaki eşitsizliğin giderileceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Ziya Selçuk’un yaptığı sunumdan satırbaşları şu şekilde;

– Okullar arasındaki eşitsizlik giderilecek

– Öğrenciler üzerindeki sınav baskısı azaltılacak

– Yabancı dil konusunda dijital ortam oluşturulacak

– Müfredatlar, çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir

– Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız.”