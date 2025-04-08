Okullar Erken Kapanacak Mı?

OKULLARIN KAPANMA TARİHİ DEĞİŞEBİLİR

Normal koşullar altında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, okulların kapanış tarihi 20 Haziran 2025 Cuma olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu yıl Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak olması, “Okullar erken mi kapanacak?” sorusunu gündeme getiriyor. Kulislere sızan bilgilere göre, MEB’in okulların kapanma tarihiyle ilgili alacağı karar bu yıl alışılmışın dışında bir durum sergileyebilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BELİRSİZLİĞİ

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kurban Bayramı tatilinin süresi hakkında herhangi bir kesin bilgi yokken, okulların 20 Haziran’da kapanacak olması çok sayıda ailenin sıkıntı yaşamasına yol açabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı tatili öncesinde yaz tatiliyle ilgili kapsamlı bir düzenleme yapmayı planlıyor.