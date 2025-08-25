Okullar Mahallesi’nde Yangın Çıktı

ŞEHİRDE ORMAN YANGINI DURUMU

Okullar Mahallesi’nde, dün gece saat 22.30 civarında, bir orman yangını meydana geldi. Yangının alevlerinin yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN HIZLI KAYNAK

Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle, Erdek Limanı’ndan yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak amacıyla 10 itfaiye aracı da gemiyle bölgeye gönderildi. Yangına müdahale çalışmaları sabaha kadar devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte, hava araçları da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.