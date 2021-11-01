Okullar yeniden kapanacak mı? Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında eğitim-öğretime durumuna değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “okullar kapanacak” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu’nda böyle bir gündemin olmadığını söyledi.

Bakan Koca açıklamasında, “Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ.” dedi.