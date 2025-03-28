Okullarda 9 Günlük Tatil Başladı

ARA TATİL BAŞLANGICI

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün itibarıyla başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatilin hem de Ramazan Bayramı’nın heyecanını aynı anda yaşayacak. Tatil, hafta sonlarıyla bir araya gelerek 9 günlük bir dinlenme imkanı sunuyor.

DİNLEME VE BAYRAM HEYECANI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre, öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatile çıkacak. 30 Mart Cumartesi günü başlayacak tatil süreci, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönem boyunca biriken yorgunluklarını atma fırsatı buluyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN SEMİNER DÖNEMİ

Öğrenciler tatilin tadını çıkarırken, öğretmenler görevde kalacak. Bu süreçte tüm öğretmenler için çevrim içi seminerler düzenleniyor. Bu sayede eğitimden kopulmaması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin devam etmesi hedefleniyor.

DERSLERİN BAŞLANGICI

Ara tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü derslerine geri dönecek. Eğitim öğretim dönemi kaldığı yerden devam edecek ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek.