“Okullarda Hijyen Sorunu Sürekli Devam Ediyor.”

HİJYEN SORUNU VE OKULLARDAKİ GÖREV DAĞILIMI

“Okula hazırlık için velilere WhatsApp’tan gönderdiğimiz listelere bakarsanız, kağıt havlu ve ıslak mendil görürsünüz. Sabun ya da tuvalet kağıdı sıkıntısı olmuyor ama çocuklar ellerini yıkadıktan sonra sınıfta kurulansınlar diye ihtiyaç oluyor. Olmadığında biz kendimiz de alıyoruz.” diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, okullarında hijyen sağlama çabalarını ifade ediyor. “Oldukça küçük” bir okulda çalıştıklarını belirten öğretmen, “Ama geçmişte çalıştığım İzmir gibi büyükşehirlerde durum böyle değildi” diye ekliyor. Diğer bir öğretmen, yaklaşık 1400 öğrencinin kayıtlı olduğu okullarında sadece dört temizlik personelinin görev yaptığını söylüyor ve “Sayı az elbette ama birçok okula göre iyi durumdayız” diyor.

OKULLARDA TEMİZLİK İHTİYACININ ARTMASI

Türkiye’de milyonlarca öğrenci için yaz tatili ardından ders zili bugün çalıyor. Uzmanlar, okullarda “hijyen sorunun artarak devam ettiğini” ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçen eylülde yaptığı açıklamalarda okullarda temizlik sorunu olduğunu reddetmiş ve bazı okullarda öğretmenlerin ya da velilerin dönüşümlü olarak sınıfları temizlemek zorunda kaldığına dair haberleri “siyasi şov” olarak nitelendirmişti. “Türkiye genelinde ‘okullarda temizlik sorunu varmış gibi’ gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eylül 2024’te açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 60 binden fazla devlet okulunda temizlik işlerini yürüten kişi sayısı, önceki yıllarda 110 binken bugün 143 binin üzerine çıkmış durumda. Bu sayıdan yaklaşık 50 bini kadrolu personelden oluşuyor. 30 bini Toplum Yararına Program (TYP), 64 bine yakını da İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında alınan geçici statüdeki görevliler. Ancak, programa başvurular beklenen seviyede gerçekleşmediği için personel temininde gecikme yaşandı. Bakanlık, bazı okullarda yaşanan temizlik sorununu, bu gecikmeden kaynaklandığını belirtiyor.

İSTİHDAM KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİLER

Eğitim sendikaları, geçici görevlendirmelerin okullarda hijyen sorununu çözmediğini savunuyor. Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, bu durumu “arttırdığını” ileri sürerek, “Geçici, güvencesiz, düşük ücretli personel politikası ne yazık ki bir emek sömürüsüdür.” diyor. Her okulun ihtiyacına göre “en az birkaç kadrolu yardımcı personel” olması gerektiğini vurgulayan Gülez, “Ancak bugün binlerce okulda tek bir personel dahi bulunmuyor.” diye ekliyor.

DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YAŞANAN SORUNLAR

Öğretmenler, birçok okulda ihtiyacı karşılayacak kadar kadrolu personel olmadığını ve temizlik işlerinin geçici görevliler tarafından yapıldığını aktarıyor. Bir öğretmen, “Ama geçici personelin çoğu en fazla altı ay çalışıyor.” diyerek, kalıcı bir bağ kurmanın zor olduğunu ifade ediyor. Eğitim sendikaları, yoksul bölgelerde öğrencilerin sabun, tuvalet kağıdı, dezenfektan gibi en temel ihtiyaçlara erişim konusunda sorunlar yaşadığını belirtiyor. Evrim Gülez, “Özellikle yoksul bölgelerde öğrenciler sabun, tuvalet kâğıdı, dezenfektan gibi en temel ihtiyaçlara erişemiyor.” diyor.

HAZIRLIKLAR VE ÖNERİLER

Eğitim sendikaları, eşitsizliklerin giderilmesi ve temizlik sorununun çözümü için tüm yardımcı hizmetli personelin kadrolu olarak istihdam edilmesi gerektiğini savunuyor. Öğretmenler, okulların kendi bütçeleri dahilinde hijyen konusunda önlemler almaya çalıştıklarını ifade ediyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Personel ya da öğrenci sayısına bakarsak bütçe olarak yüksek görünebilir. Ama ihtiyaçlar açısından baktığımızda yetersizliği çok net ortada.” diyerek önerilere vurgu yapıyor.