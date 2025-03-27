Okullarda İkinci Ara Tatil Yarın Başlıyor

ARA TATİL DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 31 Ocak Cuma günü tamamlandı.

İkinci dönemin 3 Şubat’ta başlamasının akabinde, ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesindeki son derslere yarın girecek. 9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran’da sona erecek.