Okullarda İnceleme Yapıldı, Hazırlıklar Devam Ediyor

PINARHİSAR KAYMAKAMINDAN OKUL ZİYARETİ

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okullar üzerinde incelemelerde bulundu. Özderin, tadilatı devam eden İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları takip etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlandığını ifade etti.

ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA İYİ KOŞULLAR

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için herkesin var gücüyle çalıştığını vurgulayan Özderin, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

KIRKLARELİ’DE GIDA DENETİMLERİ

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yapılan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi. Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.