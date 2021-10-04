Okullarda PCR testi başlıyor

Okullarda yüz yüze eğitimin aksamaması için PCR testi dönemi başlıyor.

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüsle mücadele hızla sürerken yeni önlemler alınmya devam ediliyor.

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla, salgının seyrini görebilmek için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il belirledi. Test için veli onayı gerekecek.

Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Pilot olarak belirlenen iller Sağlık Bakanlığına iletildi.

Edirne, Balıkesir ve Erzurum’un da aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.