Okullarda Serbest Kıyafet Uygulaması Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erip tekrar forma uygulamasının başlayacağını açıkladı. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, bu konuda öğretmenlerin, idarecilerin ve okul aile birliklerinin seçim yaptığını belirterek, “2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN UYGULANMASI

Yıllık Değerlendirme toplantısında konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulanmaya başlandığını açıkladı. “2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin uygulanacağını ve kademeli şekilde müfredatın devreye gireceğini” sözlerine ekledi.

Bakan Tunç, eğitim öğretim ile ilgili sürece dair bilgileri paylaşarak, “Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılı başlarken, ilkokullardaki karmaşayı yöneterek bir düzen sağladık. Bu, çocukların okula başlarken öğretmen ve okul seçme sürecinde eğitim kurumları yöneticilerinin zan altında kalmasına yol açan haberlerin önüne geçti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre en yakın ve uygun okula kaydını gerçekleştirmekteyiz.” şeklinde ekledi. Bu süreçle birlikte okul yöneticilerinin zan altında kalmaktan kurtulduğunu belirtti.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI SONA ERİYOR

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının bitişine dair de açıklamalarıyla dikkat çekti. “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık.” diyerek, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren forma uygulamasının başlayacağını vurguladı.

12 YILLIK EĞİTİMLE İLGİLİ KARAR

Bir gazetecinin “4+4+4” sistemiyle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusuna Tekin, bu sistemin 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik zihniyetin yok olması ve Türkiye’nin ortalama eğitim süresinin arttırılması hedefiyle 2011 yılında getirildiğini belirtti. Tekin, şöyle konuştu: “Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz ve bu zihniyet artık yok.” Ayrıca, “Bakanlık olarak bu konudaki tartışmaları izleyeceğiz. 12 yıllık eğitimle ilgili kararı Milli Eğitim Bakanlığı vermeyecek.” cümlelerini iletti. Yapılacak düzenlemenin yasal bir çerçeve içerisinde, siyasi iradenin de katkısıyla gerçekleştirileceğinin altını çizdi.