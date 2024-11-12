More
Gündem

Okulların Açılacağı Tarih Nedir? ARA TATİLDEN SONRA NE ZAMAN AÇILACAK? 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Tarihi Ara Tatil Sona Erdiğinde Okullar Açılacak 108 DERS GÜNÜNDEN SONRA TATİL BİTECEK

okullarin-acilacagi-tarih-nedir-ara-tatilden-sonra-ne-zaman-acilacak-2024-2025-egitim-yili-acilis-tarihi-ara-tatil-sona-erdiginde-okullar-acilacak-108-ders-gununden-sonra-tatil-bitecek

ARA TATİLİN BAŞLANGICI VE ÖNEMİ

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, bugün itibarıyla öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme imkanı sunarak başladı. Ara tatil süresince öğrenciler dinlenirken, öğretmenler çevrim içi seminer programlarını tamamlayacaklar. Bu kısa tatil, yoğun geçen dönemin ardından öğrencilerin dinlenmesi ve enerji toplamaları için önemli bir fırsat sunuyor.

ARA TATİLİN BİTİŞ TARİHİ VE OKULLARIN AÇILIŞI

2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024’te başladı. İlk ara tatil, 11-15 Kasım tarihleri arasında toplamda 5 gün sürecek. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler, yaz tatiline ise 20 Haziran 2025’te girecekler. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrenciler için 15 Kasım Cuma günü ara tatil sona eriyor ve 18 Kasım Pazartesi günü okullarına dönecekler.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.