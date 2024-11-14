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Okulların Açılış Tarihi Ne Zaman?

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ARA TATİL DÖNEMİ BAŞLADI

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla öğrenciler ve öğretmenler için ilk ara tatil, bugün başlayarak dinlenme imkanı sağlıyor. Bu süreç birçok öğrenci için merak konusu oldu. Öğrenciler, eğitimin yoğun temposundan bir nebze olsun uzaklaşmanın tadını çıkaracak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Kasım tarihinde sona erecek olan bu tatilin ardından okullar 15 Kasım’da tekrar açılacak. Öğrenciler, yeni dönemde tekrar ders başı yapacak. Bu süre zarfında öğrenciler, tatilin tadını çıkararak enerji toplayacak.

ARA TATİLİN BİTİŞ TARİHİ

Öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme fırsatı bulduğu bu ara tatilin bitiş tarihi 14 Kasım. Tatil sona erdikten sonra eğitim faaliyetleri aksamadan devam edecek.

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