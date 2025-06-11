Okuma Şenliği Erzurum’da Gerçekleşti

OKULUMU SEVİYOR PROJESİ KAPSAMINDA OKUMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Kuruculuğunu Canan Ulukurt ve Romanya’dan Lilia Lazar’ın üstlendiği ‘Okulumu Seviyorum’ isimli ‘eTwinning’ projesi çerçevesinde Erzurum’da öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek okuma şenliği gerçekleştirdi. Etkinlikte okul idarecileri, eğitimciler, veliler ve öğrenciler açık havada kitap okuyarak okuma alışkanlığına dikkat çekti. Erzurum’un tarihi kalesinde düzenlenen etkinlik, minik yüreklerin buluşmasına ve kitap okuma keyfi yaşanmasına olanak tanıdı.

ETKİNLİĞE BİRÇOK İSİM DESTEK VERDİ

Şenliğe katılan öğretmenler arasında Celal Akın İlkokulu 1/D sınıf öğretmeni Canan Ulukurt, 1/B sınıf öğretmeni Mine Erdemli, Rehberlik öğretmeni Şükran Beyaz, Kocatepe İlkokulu’ndan Elif Ünal, Hedef Koleji’nden Meryem Arzu Keleş, Özel Bilkent Okulları’ndan Özge Öncül ve Ilıca Anaokulu öğretmeni Derya Macit yer aldı. Okul idarecileri ve öğrenci velilerinin de katıldığı etkinlikte, katılımcılar kitapların gücünü birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Erzurum Kalesi’nde ve açık alanda kitap okuma etkinliği sırasında minik öğrenciler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu performans, proje ortaklarının gurur kaynağı oldu. Projeye liderlik eden Yılın Öğretmeni Canan Ulukurt, öğrencileriyle birlikte etkinliği başarıyla gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı, şenliğe katılan tüm öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.