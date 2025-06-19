Okumak, Öğrenmek, Kur’an’a Rehberdir

KUR’AN’IN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur’an’ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur’an’a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur’an bizim hayat rehberimizdir.” sözleriyle Kur’an’ın yaşam üzerindeki etkisini vurguladı. Konya Müftülüğünce düzenlenen ve 1255 hafızın katıldığı icazet töreninde, Erbaş merasimin kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti. Peygamber Efendimizin, “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir” buyurduğunu hatırlatarak, törenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KUR’AN’IN MUHAFAZASI VE HAFIZLAR

Erbaş, “Şüphesiz mutlaka Kur’an’ı biz indirdik ve onun muhafızı biziz” ayetini hatırlatarak, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’in en büyük muhafızı olduğunu belirtti. Hafızların, büyük bir özveri ile Kur’an-ı Kerim’i koruduğunu ve Peygamberin varisleri olduklarını ifade etti. Erbaş, “Kur’an’ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur’an’a göre tanzim edilmiş bir hayattır” diye konuştu. Ayrıca, Kur’an’ı hayatlarına rehber edinmenin önemine değinerek, “Rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız” dedi.

KUR’AN VE İYİLİK DAVETİ

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş bir kitap olduğunu belirtti. “Bugün insanlığın Kur’an’a daha fazla ihtiyacı var” ifadesini kullandı ve insanların Hakk’a davet edilmesi gerektiğini söyledi. Elimizde kur’an, kalbimizde iman olduğunu belirten Erbaş, “Bu vazifeyi Cenabıhak bizlere verdi” diyerek, tüm hafızların bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Veda Hutbesi’nde Resulullah’ın emanet ettiği Kur’an ve sünnetle insanları iyiliğe çağıracaklarına dair söz verdiklerini belirtti.

ICAZET BELGESİ VE TÖREN

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, icazet belgesi alacak hafızlar çeşitli sureler okuyarak merasimi güzelleştirdiler. Bu tören, hafızların emeklerinin karşılığını aldığı önemli bir an olarak kaydedildi.