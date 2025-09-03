Okuyan Aile Projesi, kitap okuyorlar

İNSANLARIN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI HEDEFLENİYOR

Siirt’te hayata geçirilen “Okuyan Aile Güçlü Gelecek Projesi” ile ailelerin çocuklarıyla parklarda kitap okuması sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bu projeyi uygulamaya koydu. “Aile Yılı” çerçevesinde merkez ve ilçelerde ailelerin çocuklarıyla birlikte parkta kitap okuması teşvik ediliyor. Bu kapsamda Kurtalan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, evlerinden minder ve sandalyelerini alan aileler, çocuklarıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu. Etkinlikte İl Halk Kütüphanesinin gezici otobüsü de yer alarak aile bireylerine okumaları için ödünç kitap temin etti. Proje, diğer ilçeler ve köylerde gerçekleştirecek etkinliklerle devam edecek.

KİTAP OKUMA ETKİNLİKLERİ KÖYLERDE DE DÜZENLENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, ailelere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenledikleri etkinliğe yoğun bir katılım sağlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte Siirt’te ailelere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Sidar, “Aile Yılı kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Yeri geldiğinde sinemaya ulaşamayan köylere kadar gidip sinema etkinliği düzenliyoruz. Açık hava konserleri ve farklı geziler ile etkinlikler gerçekleştiriyoruz.” dedi. Etkinliğe olan yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Sidar, “Amacımız, ailelerimizle bir araya gelip onları dijital bağımlılıktan, telefondan uzaklaştırıp kitap okumalarını, vakit geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI İYİ BİR ALTERNATİF YARATILIYOR

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Mustafa Yıldırım, eşi ve çocuklarıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlikte kitap okutuklarını ve çeşitli sosyal programlara dahil olduklarını dile getirdi. Yıldırım, ailesiyle birlikte hoş vakit geçirdiğini belirtirken, “Etkinlik, topluma çok faydalı. Günümüzde çocuklar telefon, tablet ve bilgisayarlarla zaman harcıyor, bu durum toplumumuza zarar veriyor. Toplum kelimelerle düşünür ve konuşur. Kelime hazinesi ne kadar zenginse, pratik düşünme kabiliyeti de o kadar gelişir. Kitap okumak bunun için çok önemli.” şeklinde konuştu.

Melek Karataş ise etkinliğe katıldığını ve programın oldukça keyifli geçtiğini anlatırken, “Toplu etkinlikte bulunmak gerçekten keyif verici. En önemli yanı, bu etkinlik sayesinde dijital dünyadan bir saat bile olsa çocuklarımız uzak kaldı.” dedi. Ferah Arslan, eşi ve çocuklarıyla katıldığı etkinlikten memnun kaldığını belirtti ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Siirt merkezden Kurtalan’a geldiklerini ifade eden Arslan, “Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Onların güzel vakit geçirmesi için buraya geldik. Kitap okuyorlar ve eğleniyorlar.” şeklinde belirtti. Çocuklardan Ahmet Demir de etkinlikte kitap okumaktan ve çeşitli etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.