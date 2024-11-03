“Okyanusta Şok Eden Avlanma Olayı!”

KAPELİN BALIKLARININ TOPLANMASI

Norveç kıyılarında sakin bir sabah, milyonlarca küçük balık olan kapelin okyanus sularında bir araya toplanmaya başladı. Çok geçmeden, yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda toplanan kapelin sayısı 23 milyona ulaştı. Bu durumu fark eden yırtıcı hayvanlardan Atlantik morinası, olayın gelişimine müdahil oldu.

ORMANIN DEV MORİNALARI

Deniz araştırmacıları, bir sonar görüntüleme sistemi kullanarak durumu takip etti. Yapılan gözlemler sonucunda devasa morina topluluğunun sadece birkaç saat içinde 10 milyondan fazla kapelin tükettiği belirlendi. Bu avlanma olayı, okyanusta şimdiye kadar kaydedilen en büyük olay olarak dikkat çekti.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ROLÜ

MIT’de makine ve okyanus mühendisliği alanında çalışan ve olayın belgelenmesinde yer alan araştırma ekibinden Prof. Nicholas Makris, MIT’ye yaptığı açıklamada, “Avcı-av etkileşimini ilk kez bu kadar büyük ölçekte görüyoruz ve bu, aslında tutarlı bir hayatta kalma mücadelesi” dedi. Barents Denizi’ndeki bu araştırma, 2014 yılında yaşanan olayın detaylarını net bir şekilde ortaya çıkardı. Bu olay, 2014 yılının Şubat ayında gerçekleşti ancak yeni geliştirilen teknikler, bilim insanlarının morinalarla kapelinleri ayırt etmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, bu tarihi avlanma olayı tüm boyutlarıyla aydınlatılmış oldu.

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