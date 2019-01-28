Galatasaray’da kritik toplantı

Galatasaray Spor Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Olağan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda başladı.
Galatasaray Divan Kurulu, ‘Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme’ maddesiyle topladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.
TRT