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Olay, 03.00’te otel odasında oldu. Z.G. ile M.B. tartıştı, kavga çıktı. M.B., Z.G.’yi bıçakladı, kaçtı. Sağlık ve polis ekibi çağrıldı. Z.G. hastaneye kaldırıldı, durumu kritik. M.B. yakalandı, soruşturma başladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, gece 03.00 civarında merkez ilçede Kanlıırmak Caddesi’ndeki bir otel odasında gerçekleşti. Odada kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenlerle bir tartışma çıktı.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAY

Tartışma zamanla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.’yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından oteldeki diğer vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Z.G., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

SORUŞTURMA VE YAKALAMA

Kaçan M.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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