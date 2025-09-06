Olay, 1 Eylül’de Silahlı Kavga İle Oldu

Olay, 1 Eylül tarihinde 02.00 sularında Bağlar ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı’nda gerçekleşti. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, hızlıca silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bu kargaşa esnasında, ateşlenen tabancalardan birinden çıkan kurşun, yolda yürüyen Aziz Ceng Sanu’nun başına isabet etti. Sanu ağır yaralanarak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Sanu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aziz Ceng Sanu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

DELLERİ YOK ETME ÇABALARI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının görüntülerini detaylı olarak incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerden birinin olay yerindeki güvenlik kamerasına ait kayıt cihazını çaldığı, bu kayıtların silinmesi için cihazı ateşe vererek yakmaya çalıştığı belirlendi. Delillerin yok edilmek istendiği anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yanan kayıt cihazı, özel ekiplerin gerçekleştirdiği teknik çalışmalar neticesinde onarıldı ve içindeki görüntüler geri kurtarıldı. Elde edilen bilgiler çerçevesinde harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden olaya karışan 3 kişiyi, saklandıkları yerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.