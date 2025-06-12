Olay, 1 Kasım 2022’de meydana geldi

Olay, 1 Kasım 2022 tarihinde Dicle ilçesinin kırsal Süsümlü Mahallesi’nde gerçekleşti. Tarla ekimi için dedesinin mahallesine giden Mazlum Karabulut ve babası Veysel Karabulut, akrabalarıyla yaşadıkları tartışma sonrasında silahlı bir çatışmanın ortasında kaldı ve ağır yaralandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye sevk edilen yaralılar, ilk olarak Hani İlçe Devlet Hastanesi’ne, ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayın şüphelileri S.K. ve O.K., “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.

MAHKEME DURUMU VE SONUÇLAR

Dava süreci, 11 Mart 2024’te görülen ikinci duruşmada suç vasfının “Kasten yaralama” olarak değişmesiyle sanıkların tahliyesine yol açtı. 14 Şubat’ta gerçekleştirilen karar duruşmasında ise tutuksuz sanık S.K.’ya karşı, Veysel Karabulut’a “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, Mazlum Karabulut’a karşı işlediği eyleminden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. O.K. ise Veysel Karabulut’a yönelik eyleminden 3 yıl 9 ay, Mazlum Karabulut’a karşı da 2 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, bu aşamada kaçma veya delil karartma şüphesinin olmadığına karar verdi.

AİLE YANITI VE ADALET TALEBİ

Mazlum Karabulut, olay anını hatırlatarak, “1 Kasım 2022’den önce babaannemle konuştum ve tarlaya buğday ekeceğimi söyledim. Babaannem dışarı çıktı ve ‘Bunlar silahlarını getirmişler’ dedi. S.K. ve O.K., üzerimize ateş açtı” dedi. İki ay hastanede kalan Mazlum Karabulut, yaşadığı sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti. Babası Veysel Karabulut ise aynı şekilde ağır yaralandığını ve sol ayağının kesildiğini aktardı.

AVUKAT GÖRÜŞLERİ

Avukat Mehmet Zeki Binbir, mahkemenin bilirkişi raporunun gelmeden duruşma yaptığını vurguladı. Mahkemenin, müvekkillerinde topladığı ses kayıtları delillerine rağmen karar verdiğini, delillerin adil bir yargılamayı sağlamak için göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Şu anda dosyanın istinaf mahkemesine taşındığı ve gerçek deliller üzerinden yeniden yargılama talep ettikleri belirtildi.