Olay, 10 Haziran 2022’de Meydana Geldi. Kılıç, Köşek Ailesine Ateş Etti. Kılıç, Müebbet Hapis Cezası Aldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 10 Haziran 2022’de Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak’ta gerçekleşti. Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek arasında, sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü’ye ateş ederek yaraladı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

MÜEBBET TALEPLERİ

Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında ‘Kasten öldürme’, Mehmet Kılıç için ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçlarından ayrı ayrı 3’er kez müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Kılıçlar hakkında ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da iki yıl hapis cezası istenildi. Ali İhsan Kılıç için, Köşek çiftinin diğer kızı Filiz Topaloğlu’na silahla tehdit suçundan 2 yıla kadar, ağabeyi Mehmet Kılıç için ise darbetmekten 5 yıla kadar ceza talep edildi. İddianame İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Davanın süreçlerinde mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç’ı Yahya Köşek’e yönelik ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Filiz Topaloğlu’na yönelik silahlı tehditten de 4 yıl, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ten 2,5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik ‘Kadını kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15’er yıl hapis cezası aldı. Kılıç, Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan beraat etti. Mahkeme, her iki sanığa da indirim uygulamadı ve Filiz Topaloğlu’nun beraatine hükmetti.

İSTİNAF SÜRECİ

Savcı, sanık Mehmet Kılıç’a verilen beraate itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi’nde görülen davada, mahkeme başkanı, Mehmet Kılıç için verilen cezayı değiştirmedi fakat Ali İhsan Kılıç’ın müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 16 yıla düşürüldüğünü açıkladı. İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği diğer cezalar ise onandı.

SON DURUM

İstinaf sonrası avukatların itirazlarıyla dosya Yargıtay’a intikal etti. Bu arada sanıklardan Mehmet Kılıç kısa süre önce hayatını kaybetti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanıkların şeker hastalığı gibi sağlık durumu raporlarının cezai ehliyetleri üzerinde etkisinin olmadığını ve akıl sağlıklarının yerinde olmadığına dair somut bir tıbbi delil sunulmadığını vurguladı. Yargıtay, Ali İhsan Kılıç hakkında verilen hükmü bozarak eksik ceza verildiği belirtti. Mehmet Kılıç’a yönelik beraat kararının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Yargıtay diğer kararları onaylayarak dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Ceza Dairesi’ne gönderdi.