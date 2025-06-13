Olay, 10 Haziran’da Bir Sitede Gerçekleşti. Tülay Alan İhbar Yaparak Polis Çağırdı. Özge Bedir Boğazından Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti. Bebek Devletin Korumasına Alındı. Şüpheliler Tutuklandı, İfade Verdi. Adnan Bedir, Suçlamaları Reddetti

Olay, Bağlar Mahallesi’ndeki bir sitede 10 Haziran saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. 36 günlük iki çocuk annesi olan Özge Bedir’in evine gelen Tülay Alan, kısa bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp cinayet ihbarında bulundu. Bu ihbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açıp eve geldiğinde, Bedir’i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış şekilde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında yatakta uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından koruma altına alındı.

İLK AĞIRLIK TAHKİKATI

İhbarı yaptıktan sonra Tülay Alan, arkadaşı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seray Öztürk ile birlikte olay yerinden kaçtı. Polis, Alan ve Öztürk’ü yakalamak için çalışma başlatırken, Özge Bedir’in eşi Adnan Bedir eve geldi. Adnan Bedir, “Özge, nerede?” diye sorarak eşinin öldüğünü öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı. Polis otosunda bekletilen Adnan fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Olay gecesi, polis Alan ve Öztürk’ü Yeni Mahalle’de kaldıkları evde yakaladı. Tülay Alan, iki elinden bıçakla yaralı olduğu için tedaviye alındı. Alan ve Öztürk’ün ifadeleri doğrultusunda, hastanede tedavisi sona eren Bedir ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

BEBEK, DEVLET KORUMASINDA

Özge Bedir’in cenazesinin toprağa verilmesi sırasında, 36 günlük erkek bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Olay anında dışarıda bulunan 5 yaşındaki kızı ise yakınları tarafından alındı. Adliyeye sevk edilen dört şüphelinin işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. V.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tülay Alan, savcılığa verdiği ifadede, “Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray’ı tanıdığı için onun konuşmasını istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlendiğini duydu. Özge, elinde bıçakla saldırınca karşılık verdim. Amacım kendimi korumaktı” dedi.

ADNAN BEDİR’İN İFADESİ

Seray Öztürk ise, Adnan Bedir ile 3 yıldır ilişki yaşadıklarını ve Özge’nin bunu bildiğini söyledi. İşlemler sürerken, Adnan Bedir ifadesinde, “Seray ile gönül ilişkimiz vardı. Eşime kötü sözler söylemiyordum. ‘Özge evde yalnız’ demedim” dedi. Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan’ın ifadeleri sonucu tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Alan, “Kadına karşı kasten öldürme”, Öztürk “Kadına karşı kasten öldürmeye iştirak” ve Adnan Bedir de “Kadına karşı kasten öldürmeye yardım ve yataklık” suçlamalarıyla tutuklanıp Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.