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Olay, 12.00’de Kamyonet Yandı

OLAYIN GİDİŞATI

Olay, saat 12.00 civarında gerçekleşti. Soğucak Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru ilerleyen bir otelin çarşaf yüklü 35 KJP 71 plakalı kamyonetinin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Elektrik sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangını gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonetteki yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak, kamyonet kullanılamaz hale geldi ve kasasında bulunan çarşaflar tamamen yanarak yok oldu.

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