Olay, 13 Ağustos’ta Ambarlı Sahili’nde. M.M.A. (38) eski sevgilisi B.K. (44) saldırdı. B.K., polis tarafından gözaltına alındı. M.M.A.’nın durumu iyi, şüpheli tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, 13 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili’nde meydana geldi.

ŞÜPHELİ VE KURBANA YAPILAN SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan M.M.A. (38), kendisini takip eden eski erkek arkadaşı B.K. (44) tarafından saldırıya uğradı. Kadını kurtarmak için müdahale eden kişilere karşı da tepki gösteren B.K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU VE YASAL İŞLEM

Hastaneye kaldırılan M.M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

