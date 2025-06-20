Olay, 16 Haziran’da Meydana Geldi

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Olay, 16 Haziran’da Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren Celal ve oğlu Toprak Derme, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki insanlar, durumu fark edip yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarıldı, ancak oğlu Toprak kayboldu.

Acil Durum Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak’ın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Acı Kaybın Ardından Cenaze Töreni

Celal Derme, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Celal Derme için bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki namaza, Derme ailesinin yakınları katıldı. Namazın ardından Celal Derme, aynı denizde boğularak yaşamını yitiren ve bir gün önce toprağa verilen oğlu Toprak’ın yanına defnedildi.