Olay, 18 Mayıs’ta gerçekleşti. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonunda darbedildi. Üç şüpheli, polis tarafından yakalandı. Dava açıldı, tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Deveci, şikayetçi olmadığını belirtti. Tarafların ifadeleri alındı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 18 Mayıs günü saat 16.00 civarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiği sırada tanımadığı bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada tanımadığı kişi, Deveci’ye fiziksel olarak saldırdı. Şiddete uğrayan Deveci, pompaların bulunduğu bölümden kaçıp market bölümüne sığınmaya çalıştı. Ancak takip eden kişi, burada da Deveci’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Olayı gören çevredekilerin müdahalesi sonrasında kavga sona erdi. Perihan Deveci olayın ardından polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Olay anları, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Deveci’yi darbeden şüphelileri belirledi. Bu kişiler S.S., H.A. ve T.A. olarak tespit edildi ve evlerinde yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “yağma ve darp” suçlamasıyla her biri için 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar, ilk duruşmalarında hakim karşısına çıktı. Davaya Devici de katıldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Sanıklardan S.S., savunmasında Deveci’nin eski kız arkadaşı olduğunu ve aralarında 3 yıl boyunca bir ilişki bulunduğunu söyledi. Olay günü piknik yapmak için bulundukları yer ile ilgili olarak Deveci’nin kendisine bağırdığını ifade etti. “Boynumdaki zincirde asılı olan muskamı, bana bağırdığı sırada aldı. Arkadaşlarımla birlikte geri almak için peşinden gittik.” dedi. S.S., akaryakıt istasyonundaki çalışanların kendilerine saldırdığını ve markette arbede yaşandığını belirtti. T.A. ise Deveci’yi tanımadığını ve muskayı almak isterken arbede çıktığını ifade etti.

DEVEÇİ’NİN İFADESİ

Perihan Deveci ifadesinde, sanıklardan herhangi bir talebinin olmadığını ve şikayetçi olmamasının temel sebebinin anne olması olduğunu söyledi. “Maddi zararım yoktur. Davaya katılma talebim yok.” dedi. Olayın detaylarını anlatan Deveci, tanımadığı bir kişinin kendisine darbede bulunduğunu ve olay sırasında kimseye bir şey vermediğini ifade etti. “Ben marketteyken tanımadığım T.A. içeri girdi, yere yatırdı ve bana yumruk attı.” diyerek yaşadığı şiddeti aktardı.

MAHKEME KARARI VE DİĞER HUSUSLAR

Mahkeme heyeti, tarafların ifadelerini dinledikten sonra sanık H.A.’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar S.S. ve T.A.’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma ertelendi. Olay, kadınların maruz kaldığı şiddet konusunu yeniden gündeme getirmiş oldu.