Olay, 21.30’da Parkta Gerçekleşti

Olayın Meydana Geldiği An

Olay, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi’ndeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre Sevgi Ş., daha önce de kendisini bıçaklayan eşi D.Ş. tarafından bir kez daha bıçaklandı. Sevgi Ş. kanlar içinde yere yığılırken, kocası olay yerinden kaçtı.

Yardım ve Müdahale Süreci

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye götürüldü. Sevgi Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen yakınları durum karşısında büyük bir üzüntü ve tepki gösterdi.

Soruşturma ve Kaçan Şüpheli

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve koca D.Ş.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.