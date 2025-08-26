Haberler

Olay, 21.30’da Parkta Gerçekleşti

Olayın Meydana Geldiği An

Olay, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi’ndeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre Sevgi Ş., daha önce de kendisini bıçaklayan eşi D.Ş. tarafından bir kez daha bıçaklandı. Sevgi Ş. kanlar içinde yere yığılırken, kocası olay yerinden kaçtı.

Yardım ve Müdahale Süreci

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye götürüldü. Sevgi Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen yakınları durum karşısında büyük bir üzüntü ve tepki gösterdi.

Soruşturma ve Kaçan Şüpheli

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve koca D.Ş.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haberler

Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.