Olay, 27 Ağustos’ta meydana geldi. Çocuk kaçırmaya çalışan Gökhan Kıratlı yakalandı. Emniyet, mahallenin güvenlik kameralarını inceledi. Kıratlı, yakalandıktan sonra tutuklandı. “Kötü niyetle yaklaşmadım” dedi. Çocuk, Ahmet Aslan’a teşekkür etti

OLAYA İLİŞKİN DETAYLAR

Olay, 27 Ağustos öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde gerçekleşti. Gökhan Kıratlı, tişörtünden tutarak bir erkek çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu esnada çocuğun “ağabey beni kurtar” diye ağlaması üzerine inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), Kıratlı’ya müdahale etti. Çocuk, Gökhan Kıratlı’nın elinden kurtuldu. Ancak Aslan’ın şüpheliye müdahale ederken attığı yumruk, parke standına isabet etti ve bu durumda iki parmağı kırıldı. Şüpheli, olayın ardından kaçtı, ihbar sonucu polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Aile tarafından yapılan şikayet sonrasında, polis çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Asayiş Şube Müdürlügü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Kıratlı Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’ndeki bir cami bahçesinde yakalandı. Yapılan araştırmalarda Kıratlı’nın daha önce 4 suç kaydının bulunduğu belirlendi ve ardından tutuklandı. Olay anları ile Ahmet Aslan’ın müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca aile, Aslan’a teşekkür ziyaretinde bulundu ve çocuğun Aslan’ın elini öpmeye çalışarak sarıldığı görüntüler ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Mahkemede ifadesini veren Kıratlı, 10 gün önce kente geldiğini belirtti. “Psikolojik sorunlarım olduğu için geçinemiyorum. Cezaevine girmek istedim” diyen Kıratlı, “Çocuk şahsa kötü niyetle yaklaşmadım. Kendisinde çocukluğumu gördüğüm için anlık bir nefret duydum. Olay günü adliyeden çıkmıştım ve yürürken bu çocuk karşıma çıktı. Anlık olarak elbisesinden tutup, ona kızmaya başladım. Çocuk ağlamaya başladığında hemen bıraktım. Esnaflar müdahale etti ve aramızda arbede yaşandı. Bana ne olduğunu sorduklarında da ‘akrabasıyım, neden ilgileniyorsunuz’ diye yanıt verdim. Bunu da herhangi bir olay çıkmaması için söyledim” şeklinde ifade verdi.