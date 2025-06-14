Olay, 31 Mart 2024’te Ağaçlıdere’de meydana geldi. Kavga sırasında 12 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Duruşma, yeni delillerle 6 Ekim’de yapılacak

Olay, 31 Mart 2024 sabahı, Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında çıkan bir tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşerek, çok sayıda yaralanmaya neden oldu. Emin Çelik, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti; 2’si ağır olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Kavganın yaşandığı bölgede sağlık ekipleri olay yerine giremezken, durumu kontrol altına almak amacıyla takviye jandarma ekipleri gönderildi. Bu ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından sağlık çalışanları ve gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Gazetecilerin bulunduğu aracın lastiğine mermi isabet etti ve iki ambulans da hasar gördü. Olayla ilgili olarak 6 kişi tutuklandı.

Duruşma süreci başladı

Yargılama süreci, 6’sı tutuklu 41 kişinin yargılandığı davanın Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamasıyla devam etti. İlk duruşmada tutuklu sanıklar Fesih Bingöl (44), Sedat Bingöl (30), Zülküf Bingöl (68), Ramazan Soysal (37), Nesim Çelik (27) ve Mert Bingöl (19) ile tutuksuz sanıkların 35’i hazır bulundu. Tutuklu sanık Fesih Bingöl, olay günü diğer ailenin saldırısına uğradıklarını iddia ederek, “Köyde arazim olduğu için seçmen kaydım oradadır ve oy kullanmak için köye gitmiştim. Köye gitmeden önce aile bireyleriyle bir tartışma yaşamadık. Daha önce, 2019 yılından beri diğer aile ile aramızda husumet var. Bu aile, köyümüze 35-40 araçla konvoy halinde geldiler. Amcam Zülküf, A.Ç.’ye tokalaşmak istedi ama A.Ç., amcama hakaret edip yumruk attı. Her ne kadar husumetimiz olsa da ticaretimiz devam ediyordu. Muhtarlık seçimini babam kazanmıştı, babam yeniden aday olmamıştı; amcam aday olmuştu. A.Ç. yumruk attıktan sonra 10-15 kişi amcama sopa ve tekmelerle saldırmaya başladı. Onları tanımıyorum. Amcama vurmaları üzerine ben de koştum, ‘Neden vuruyorsunuz?’ dedim; köylüler bizi ayırdı. Başım yaralandı ve 5 dikiş atıldı. Ayrıca çivili bir sopayla sırtıma vuruldu. Olayda silah kullanmadım. Lojmanları geçtikten sonra 7-8 kişi bana saldırdı ve jandarma beni aralarından aldı. Diğer aile hala taşlarla saldırmaya devam etti. Okulun bahçesinden çıkmamı engellediler ve olay nedeniyle şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Kavganın başlangıcına dair savunmalar

Davada tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Ç., Fesih Bingöl’ün iddialarını yalanladı. M.Ç., kavganın husumetli oldukları aile tarafından başlatıldığını belirterek, “Olay günü köye 13-14 kişi geldik. Araçtan iner inmez, şuan bulunmayan F.B., amcam A.Ç.’ye elektroşok cihazı ile saldırarak küfretti ve tokat attı. Kalabalıklaştıktan sonra ben olayda silah ya da sopa almadım. Olayda sol kalçamdan bıçakla yaralandım. Ö.B., evinden V.Ç.’ye doğru ateş etti. Ö.B. dışındaki evlerden ateş ettiğini görmedim ama uzun namlulu silah sesleri geliyordu. Olay nedeniyle şikayetçiyim” dedi. Diğer sanıklar da kavgayı başlattıkları iddialarını reddederek beraat talebinde bulundu.

Dava sürecinin ertelenmesi

Duruşmada savunmalar sonrasında mahkeme başkanı kararlarını açıkladı. Uygulanan delil ve hukuki durumlar göz önünde bulundurularak, tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam ettirildi. Ramazan Soysal’ın üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali nedeniyle yurt dışına çıkma yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Duruşma, yeni delillerin toplanması ve olay günü kayıtların incelenmesi amacıyla 6 Ekim tarihine ertelendi.