Olay, 31 Ocak 2024’te meydana geldi. Büşra K., ‘KADES’ ile yardım istedi. Büşra K., cinsel saldırıya uğradı. Süleyman Ay, 10 yıl 6 ay hapis. Büşra K., beraat etti. İstinaf mahkemesi kararı onadı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 23.00 sularında Uzundere Mahallesi’ndeki 6002 Sokak TOKİ Konutları’ndaki bir apartmanda gerçekleşti. İlk evliliğinden 4 çocuğu bulunan Büşra K., ikinci eşi Cenk K. ile arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Boşanma davasının 2 Şubat’ta görüleceği bildirildi. Büşra K., eşinin evine gelmesi üzerine ‘KADES’ uygulamasını kullanarak yardım istedi. Kısa süre içinde polis ekipleri olay yerine ulaşarak Büşra K.’yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürdü.

SÜLEYMEN AY’IN TACİZ İDDİASI

Soruşturma kapsamında Büşra K., polis memuru Süleyman Ay hakkında şikayette bulundu. Büşra K.’nin ifadesine göre, Ay, “Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor” diyerek kendisine şeker verdi ve yanağına dokundu. İfade işleminin tamamlanmasının ardından Büşra K., ekip aracına bindirildi ve Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis memuru Ş.M. tarafından evine götürüldü. Evde, ‘’Kapıyı kontrol edeyim’’ diyerek Büşra K.’nin evine giren Ay, cinsel tacizde bulundu. Büşra K., Ay’ı engellemeye çalışırken aynanın önündeki tabancayı ateşleyerek Ay’ı yaraladı. Yardım isteyen Büşra K., balkona çıkarak “Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum” diye bağırdı. Yaralanan polis memuru Ay, sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi sonrası taburcu edildi.

HUKUKİ SÜREÇ VE CEZALAR

Olayın ardından Büşra K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Polis memuru Süleyman Ay ise açığa alındıktan sonra, hazırlanan iddianame doğrultusunda yargılandı. İddianamede, Süleyman Ay için ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘Zincirleme cinsel taciz’, ‘Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ay’ı ‘cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırarak, kamu görevlisi olması sebebiyle cezasını 9 yıla çıkardı. Ayrıca ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Büşra K. ise üzerine atılı suçların kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlendiği değerlendirildiği için beraat etti.

İTİRAZ VE ÜST MAHKEME SÜRECİ

Avukatların itiraz etmeleri üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık Ay’a verilen cezalarda ve Büşra K.’ye verilen beraat kararlarında hukuka aykırılık bulmadı. Daire, yerel mahkemenin kararının ispat bakımından yerinde olduğunu belirterek, istinaf nedenlerini yerinde görmediği için yerel mahkemenin kararını onadı.