Haberler

Olay, 7 Haziran’da Bir Evde Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

7 Haziran’da, Sur ilçesinin Cevat Paşa Mahallesi’nde yer alan bir evde bir olay yaşandı. İddiaya göre, Hudeyda Baran Alacabey akşam saatlerinde eve döndüğünde, dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz’ı başından vurulmuş halde buldu.

KURBANIN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

Hudeyda Baran Alacabey, Elif Kaymaz’ı dışarı çıkardığı sırada çevredeki kişilerin de yardımıyla hastaneye ulaştırdı. Ancak, Elif Kaymaz, olay günü hastanede hayatını kaybetti.

SAVCILIK SÜRECİ VE OTOPSİ

Olay yeri incelemesi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, üç mermi kovanı buldu. Şüpheli görülen Hudeyda Baran Alacabey gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Alacabey’in durumu için soruşturma başladı. Elif Kaymaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığına defnedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Kurban Bayramı sonrası Keşan ilçesindeki Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde 200 ton çöp toplanarak kapsamlı bir temizlik hizmeti sunuldu.
Haberler

Bosna Hersek’te Meclis Oturumu Ertelendi

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda yılan bulunması nedeniyle ertelendi. Salondaki yılanın tespiti sonrası alan boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.