Olay, 7 Haziran’da Bir Evde Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

7 Haziran’da, Sur ilçesinin Cevat Paşa Mahallesi’nde yer alan bir evde bir olay yaşandı. İddiaya göre, Hudeyda Baran Alacabey akşam saatlerinde eve döndüğünde, dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz’ı başından vurulmuş halde buldu.

KURBANIN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

Hudeyda Baran Alacabey, Elif Kaymaz’ı dışarı çıkardığı sırada çevredeki kişilerin de yardımıyla hastaneye ulaştırdı. Ancak, Elif Kaymaz, olay günü hastanede hayatını kaybetti.

SAVCILIK SÜRECİ VE OTOPSİ

Olay yeri incelemesi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, üç mermi kovanı buldu. Şüpheli görülen Hudeyda Baran Alacabey gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Alacabey’in durumu için soruşturma başladı. Elif Kaymaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığına defnedildi.