Olay, 7 Haziran’da Bir Evde Gerçekleşti

Olayın Gelişimi

Olay, 7 Haziran tarihinde Sur ilçesinin Cevat Paşa Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre Hudeyda Baran Alacabey, akşam saatlerinde evine döndüğünde dini nikahla yaşadığı Elif Kaymaz’ı başından tabancayla vurulmuş şekilde buldu. Alacabey, kadını dışarı çıkardı ve çevreden yardım isteyerek hastaneye götürdü.

Hayatını Kaybeden Elif Kaymaz

Tedavi altına alınan Elif Kaymaz, olay günü yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme çalışmaları sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yerde 3 mermi kovanı buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda Hudeyda Baran Alacabey, önemli şüpheler nedeniyle gözaltına alındı.

Yargı Süreci

Alacabey, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.