Olay, 7 Haziran’da Bir Evde Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

7 Haziran’da Sur ilçesine bağlı Cevat Paşa Mahallesi’nde bir evde bir olay yaşandı. İddialara göre, Hudeyda Baran Alacabey akşam saatlerinde evine döndüğünde, dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Kaymaz’ı başından tabancayla vurulmuş bir şekilde buldu.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Hudeyda Baran Alacabey, Elif Kaymaz’ı dışarı çıkararak, çevredekilerin de yardımıyla hastaneye götürdü. Ancak, tedaviye alınan Elif Kaymaz olay günü hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Bu incelemede 3 adet mermi kovanı bulundu.

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Hudeyda Baran Alacabey, olayla ilgili şüpheler üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alacabey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Elif Kaymaz’ın cenazesi otopsinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığında defnedildi.