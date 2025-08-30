Haberler

Olay, 9 Ağustos’ta Perilikaya’da oldu

OLAYIN GELİŞİMİ

9 Ağustos’ta Perilikaya Mahallesi’nde yaşanan olay, önceden aralarında husumet bulunan kişilerin Adem Subaşı’nı parka çağırmasıyla başladı. İddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA VE YARALANMA

Kavga sırasında alınan bilgilere göre, Adem Subaşı kim tarafından kullanıldığı tam olarak bilinmeyen bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adem Subaşı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak, Subaşı 21 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Subaşı’nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

