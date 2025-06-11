Olay Adapazarı’nda Tüfekle Gerçekleşti

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Yer

Olay, salı günü saat 18.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak’ta meydana geliyor. Zonguldak’ta ikamet eden ve yaklaşık 7 ay önce boşanan Emir Kocasoy ile R.D., çocuklarının yaşadığı Adapazarı’ndaki evde bir araya gelince bir tartışma çıkıyor.

Şiddetli Tartışma ve Silahlı Saldırı

Tartışma sırasında R.D., yanında bulundurduğu tabancayla eski eşi Emir Kocasoy’a defalarca ateş ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. R.D., yapılan müdahale sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanıyor ve gözaltına alınıyor.

Emir Kocasoy’un Durumu

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırılan Emir Kocasoy, vücuduna isabet eden 6 kurşun nedeniyle müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Emir Kocasoy’un 10 çocuğu olduğu öğreniliyor ve cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Zonguldak’a götürülüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise adliyeye sevk ediliyor.