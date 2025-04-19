Olay Anı Kameralara Yansıdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında yaşanan üzücü olayda, eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren ve kızını yaralayan şahsın etkisiz hale getirildiği anların görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay, Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolunda meydana geldi.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

İddiaya göre Fırat A., uyuşturucu kullandıktan sonra eşi Şenaye A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şenaye A., 8 yaşındaki kızı D.A.’yı alarak evden kaçtı. Ancak eşini izleyen Fırat A., Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde eşini yakaladı ve çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçakladı. Bu esnada D.A. da bıçaklandı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın ardından Fırat A., olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırma girişiminde bulunan zanlıya, uyarı amacıyla havaya ateş eden polis ekipleri karşılık verdi. Saldırılarını sürdüren şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Şenaye A. ve kızı D.A., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Şenaye A. hayatını kaybederken, D.A.’nın tedavisi devam ediyor ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor. Olay anı, şahsın polisle mücadelesi ve etkisiz hale getirilmesi, çevredeki iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı.