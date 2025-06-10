Olay, Artuklu’da dün akşam meydana geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay’da görevli Tetkik Hakim A.H., bayram tatili için geldiği Mardin’de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu.

OTEL GÖREVLİLERİNİN TESPİTİ

Olay üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.’yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

A.H.’NİN DURUMU VE MÜDAHALE

Ekipler, A.H.’nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından A.H., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.