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Olay, Bismil’de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Çıktı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olan iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Olay sonucunda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi gören yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖZALTILAR VE SÜREÇ

Olayla ilişkilendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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