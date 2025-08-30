Olay, Çarşamba Günü Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek için kayınpederi Yılmaz Atak’ın evine geldi. Boşanmak istemediğini ifade eden 2 çocuk babası Deniz ile kayınpederi Atak arasında tartışma başladı.

KAVGA VE SİLAHLI SALDIRI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Yılmaz Atak, Deniz’e tabancayla 11 el ateş etti. Deniz, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan yakın polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve Atak’ı gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Deniz’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uğur Deniz’in cesedi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. ardından cesedi Altınkaya köyünde toprağa verildi.

YILMAZ ATAK’IN İFADESİ VE ŞİKAYETLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Atak, tutuklandı. Atak’ın ifadesinde; damadı Uğur Deniz’in anlaşmalı boşanma teklifiyle eve geldiği, burada ağır hakaretlerde bulunduğu, bu nedenle tartışmanın büyüyüp cinayete dönüştüğü ve pişman olduğu kaydedildi. Ayrıca, Yılmaz Atak’ın damadı Uğur Deniz hakkında daha önce 30 kez şikayetçi olduğu, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.