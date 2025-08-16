Olay, Dere Mahallesi’nde gerçekleşti. Fatih Irmak, motosikletlilerle tartıştı. Ailesiyle saldırıya uğradı. Polis, durumu bildirilince geldi. Irmak, şikayetçi oldu. Gereken cezanın verilmesini talep ediyor

Olay, 12 Ağustos akşamı saat 23.30 civarında Dere Mahallesi’nde gerçekleşti. Fatih Irmak, otomobiliyle seyir halindeyken önündeki motosiklet sürücüleri H.E. ve H.G. ile yol istemekten dolayı tartışmaya girdi. Bu tartışmanın ardından Irmak, eşi ve iki çocuğuyla yaşanan arbede sırasında H.E. ve H.G. ile karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Fatih Irmak, eşi Ayşin Irmak ve çocukları Z. ile C. hastaneye başvurup, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. H.E. ve H.G. ise ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Tartışmanın Başlangıcı

Fatih Irmak, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ailemle tali yoldan evime doğru giderken önümdeki 2 motosikletlinin yolu kapatmış şekilde zikzak çizdiğini görmemle ‘Tehlike yaratabilirler’ diye kornaya basıp, yol istedim. Biraz kenara çekildiklerinde ‘yola sığamadın mı’ diyerek küfretmeye başladılar. Ardından peşime düşüp, motosiklet üzerindeyken arabamı tekmelediler” ifadelerini kullandı. Durdurdukları sırada 112 Çağrı Merkezi’ni aradığını belirten Irmak, motosikletlilerin kendisine saldırdığını ve tehditlerde bulunduklarını anlattı.

Saldırının Detayları

“Bu 2 şahıs, beni istinat duvarına attı. Tel örgü olmasaydı, aşağı düşecektim. Kızım ve eşim, beni kurtarmaya çalışırken onlara da yumruklarla saldırdılar” diyen Irmak, şüphelilerin olayı görerek gelen çevredeki kişilere ve polise de saldırdıklarını iddia etti. Yardım için gelen bir vatandaşa da saldırdıklarını belirten Irmak, “Bu arada 112 Çağrı Merkezi’ni yeniden aradım. Olaya müdahale eden polis memuru da zarar gördü. Kendisi de şikayetçi oldu” diye ekledi.

Psikolojik Etkiler ve Güvenlik Kaygısı

Fatih Irmak, ailesinin psikolojik olarak yıprandığını ve korktuğunu ifade ederek, “Bu şahısların salıverildiğini öğrendim. Ben 4 çocuğumun babasıyım. Biz burada kabusu yaşadık. Bu insanların bize hala zarar verme şansı var. Psikolojimiz bozuk. Can güvenliğimiz yok” dedi. “Yargı sürecinin ivedilikle yerine getirilmesini talep ediyoruz. Suçluların gerekli cezayı almasını istiyorum. Başka ailelere bu tip davranış içerisinde bulunmaya cesaret edemesinler istiyorum” diye konuştu. Olay, ailenin büyük kızı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.