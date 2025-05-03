Olay, Düğün Salonunda Gerçekleşti. M.A., A.A., Y.Y., K.Y. Tutuklandı. Muhammet Poyraz Erdağ Hayatını Kaybetti. İddianame Kars Mahkemesi’nde Kabul Edildi

Olay, 29 Ekim 2024’te öğle saatlerinde İnönü Caddesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında geçmişten gelen husumet olan bir grup, düğün salonuna ateş açtı. Düğün salonunda bulunanlar da buna silahla karşılık verdi. Bu esnada salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan küçük Muhammet Poyraz Erdağ başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, maalesef kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayda yer aldıklarını tespit ettikleri M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden K.Y., Y.Y., Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.

KİŞİLERİN SİLAHLARINDAN ÇIKAN KURŞUNLARLA VURULDU

Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerin de yer aldığı iddianamede, küçük Muhammet Poyraz Erdağ’ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.’nin silahlarından çıkan kurşun ile öldüğü belirtildi. Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y. hakkında ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, “Muhammed Poyraz Erdağ’a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars’ın en işlek caddelerinden olması, olayın şekli ve zamanı dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir” denildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise, hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.